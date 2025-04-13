Сегодня, 13 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников, предваряющих ПасхуОн посвящён входу Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до его крестных страданий.
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