Никарагуа выходит из ФАО из-за несогласия с выводами доклада организации

Власти Никарагуа сообщили о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной программы Объединенных Наций (ФАО) из-за несогласия с выводами доклада «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире - 2024 год», письмо главы МИД страны Вальдрака Джентске гендиректору организации опубликовал портал El 19 digital.
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