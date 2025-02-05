Никарагуа выходит из ФАО из-за несогласия с выводами доклада организации

Власти Никарагуа сообщили о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной программы Объединенных Наций (ФАО) из-за несогласия с выводами доклада «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире - 2024 год», письмо главы МИД страны Вальдрака Джентске гендиректору организации опубликовал портал El 19 digital.