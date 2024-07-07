«Уж замуж невтерпеж»: Ранние браки звезд российского шоу-бизнеса

Составлен топ-5 российских звёзд, создавших семью до совершеннолетия Ряд представительниц советской и российской сцены поспешили замуж в юном возрасте, несмотря на то, что законы разрешают вступать в брак не ранее 18 лет.
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