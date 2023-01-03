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“Бейте их быстрее, они могут уехать”: Суконкин о том, как оперативное решение командира отряда “Барс” спасло бойцов под Изюмом

“Бейте их быстрее, они могут уехать”: Суконкин о том, как оперативное решение командира отряда “Барс” спасло бойцов под Изюмом

Неоправданные потери личного состава и техники в зоне проведения спецопераций можно предотвратить путем оперативного реагирования на разведывательную информацию.

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