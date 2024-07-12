КАКОЙ ПЛАНЕТЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ИМЯ И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр Николаевич. Попробую внести свои небольшие соображения в представленную Вами информацию: 1. То, что представлено в этой статье не числа, а цифры- ЧИСЛО во Вселенной одно. === «число – это сущность всех вещей» – считал Пифагор.=== И ЧИСЛО это соотношение длины волны к её периметру( Число ПИ-3,1415926535897932384626433832795…) 2. Во Вселенной нет цифр от 0 до 9, а есть только СУЩЕСТВОВАНИЕ, которое знаменуется наличием или отсутствием, т.е. есть или нет, ДА или НЕТ, 1 или 0. Отсюда : 0- 0000 1-0001 2-0010 3-0011 4-0100 5-0101 6-0110 7-0111 8-1000 9-1001 Замечу, что 3- это 11, а 7- это 111- Тримурти, или Троица- т.е. присутствие Матери, Отца и Сына. 3. Правильно подмечено, что 0- это переход, состояние равновесия( В "Изумрудной скрижали" Гермеса это отражено в Принципе Полярности). Это моё мнение, не претендующее на Истину в первом лице. Всего доброго.