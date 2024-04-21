Киркоров спел для молдавской оппозиции

РИА Новости: Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве Певец Филипп Киркоров, а также его коллега Николай Басков выступили на торжестве, устроенном в Москве по случаю съезда молдавских оппозиционеров.
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