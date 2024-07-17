"МегаФон" вновь стал лучшим по скорости и покрытию интернета в России

В России "МегаФон" вновь стал лучшим оператором с точки зрения скорости мобильного интернета и покрытия сети, согласно независимому исследованию международной компании Ókla за первый и второй кварталы этого года.
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