В Щелкино два человека погибли во время ремонта общего балкона многоквартирного дома Вчера вечером обрушиося общий балкон на шестом этаже дома в Щелкино, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина.
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