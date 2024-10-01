Frontiers: о скорости старения человека можно судить по клеткам эпителия щек

Ученые из отдела вычислительной биологии и науки о данных компании Tally Health (США) совместно с коллегами из университета Эдинбурга (Великобритания) создали инструмент CheekAge, позволяющий оценивать темпы биологического старения по клеткам эпителия щек.
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