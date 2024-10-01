Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Frontiers: о скорости старения человека можно судить по клеткам эпителия щек

Frontiers: о скорости старения человека можно судить по клеткам эпителия щек

Ученые из отдела вычислительной биологии и науки о данных компании Tally Health (США) совместно с коллегами из университета Эдинбурга (Великобритания) создали инструмент CheekAge, позволяющий оценивать темпы биологического старения по клеткам эпителия щек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх