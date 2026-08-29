Воробьев откроет обновленную школу в Королеве 1 сентября

Школа №1 в Королеве вновь откроется 1 сентября после капитального ремонта. В обновленных условиях здесь начнут учебу почти 1,5 тысячи учеников.
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