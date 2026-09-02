Мощные ливни и резкое похолодание: чем в Пермском крае запомнился август

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, август 2026 года в Пермском крае оказался неоднозначным с точки зрения погодных условий.
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