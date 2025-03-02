Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Мысли Бабы Яги Вот не зря я не стала сочинять, как прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и каким-то типом в новом свитере! Действительность превзошла все фантазии Бабы Яги, честное слово.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну вся эта шайка вместе с Байденем внушили ему -что он самый самый а теперь пожинайте плоды своего творчества
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13 час.
Эльвира Величутина
Вряд ли стоит радоваться и смеяться. Милые ругаются, только тешатся. Трамп же сказал, что при определенных условиях Зеленский может приехать вновь. Денежки.....
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А вам  не кажется,что это был спектакль-шоу,договорняк!
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10 час.
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