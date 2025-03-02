Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Александр Бабин Ну вся эта шайка вместе с Байденем внушили ему -что он самый самый а теперь пожинайте плоды своего творчества

Эльвира Величутина Вряд ли стоит радоваться и смеяться. Милые ругаются, только тешатся. Трамп же сказал, что при определенных условиях Зеленский может приехать вновь. Денежки.....