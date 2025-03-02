Вчера было самое смешное политическое шоу, которое многим раскрыло глаза на реальность

Мысли Бабы Яги Вот не зря я не стала сочинять, как прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и каким-то типом в новом свитере! Действительность превзошла все фантазии Бабы Яги, честное слово.
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