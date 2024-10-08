Челябинского офицера, получившего тяжелые ранения на СВО, выгнали из госпиталя

Кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова из Кунашака (Челябинская область), получившего тяжелые ранения в ходе СВО и проходящего курс восстановления, выгнали из госпиталя (филиал №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ).
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