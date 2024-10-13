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Царьград

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Криминальный авторитет устроил серьезное ДТП на Porsche в Екатеринбурге и сбежал

Криминальный авторитет устроил серьезное ДТП на Porsche в Екатеринбурге и сбежал

Примечательно, что виновником оказался водитель другого автомобиля.В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием Porsche Panamera и Hyundai, в котором пострадали три человека, сообщили в ГАИ.

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