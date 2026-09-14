В МВД Татарстана подвели итоги чемпионата ведомства по служебно-прикладному троеборью

Соревнования посвящены памяти старшего инспектора ОГИБДД ОМВД России по Черемшанскому району Мирсаита Кабирова, погибшего 23 декабря 2009 года при задержании особо опасного преступника.
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