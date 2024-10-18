Пассажир погиб, выпав из автомобиля во время ДТП в Нанайском районе

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 17 октября на федеральной трассе Хабаровск - Лидога - Ванина, погиб 35-летний мужчина после того, как он вылетел из окна своего автомобиля Toyota Sienta, за рулем которого находилась 35-летняя женщина из Комсомольска-на-Амуре -на Амуре в направлении Хабаровска.