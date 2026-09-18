"Герани" ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Радиолокационные станции и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ были уничтожены расчетами БПЛА "Герань-4" в Днепропетровской и Одесской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым