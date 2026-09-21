Самую высокую триумфальную арку мира превратят в плацдарм с дронами и снайперами

Проект американской триумфальной арки / © Harrison Design По словам Трампа, объявившего об изменении планов в публикации в социальной сети Truth Social, скорректировать назначение сооружения попросили военные США.
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