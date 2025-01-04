Семьи разрушаются по инициативе женщин? Рассказываю, как мужчина, почему это – ерунда

В

Воробей

Какое значение имеет то, кто именно подал на развод, в сравнении с тем, что в семье объективно сложилась ситуация, когда в ней нет гармонии? Именно этим отличаются подавляющее большинство семей в эмансипированных социумах. Значит, что-то не так в этом типе социума с женщинами происходит. Резонно поискать корневую причину в том, как девочек в этом типе социума воспитывают, что они становятся объективно неспособными к созданию и удержанию стабильной семьи. Если девочек воспитывают как мальчиков, просто под предлогом справедливости, равноправия и демократии, и в результате получаются жены, объективно не способные к гармоничной и удовлетворительной для обоих семейной жизни, то что на это можно сказать? Просто, что бесполезно пытаться спорить по поводу возможности совместить два взгляда на тему, сделанные с двух принципиально несовместимых точек зрения. Если хотеть "справедливости, равноправия и демократии", тогда нужно принять нестабильность семьи, если же хотеть "стабильность семьи", тогда нужно по-иному отнестись к ... Просто, дело в том, что у женщин в подсознании имеют место вполне объективные характеристики их женственной природы. Если женщины воспитаны так, что они своим личностным уровнем вступают в конфликт с этой своей внутренней природой, тогда что же с этим отсутствием внутренней гармонии поделать? Никакие действия мужей с такой женщиной не смогут её на столько удовлетворить, чтобы она могла быть сколько-нибудь резонно счастливой. А с хронически несчастной женщиной уживаться не получается, по крайней мере нормальным мужчинам.