«Коалиция блефа»

Чуть больше недели назад в Европе с большой помпой было принято решение о создании при Международном суде ООН в Гааге специального трибунала, с целью «привлечь к ответственности руководство России за развязывание войны против Украины».
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