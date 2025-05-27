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FiNE NEWS

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Как раскрещиваются атеисты, которые решили, что их насильственно покрестили в детстве

Как раскрещиваются атеисты, которые решили, что их насильственно покрестили в детстве

Крещение – серьезный поступок, к которому часто прибегают из-за традиций, а не по вере, что впоследствии приводит к тому, что ярые атеисты желают «смыть» с себя печать таинства.

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