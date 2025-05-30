Первый миллион квадратных метров жилья введен с начала года в НСО

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что несмотря на экономические изменения, корректировки ипотечных программ, сфера жилищного строительства региона продолжает показывать стабильные результаты.
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