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Легенда «Ромы» Франческо Тотти намерен «продвигать спорт» в Москве

Легенда «Ромы» Франческо Тотти намерен «продвигать спорт» в Москве

Известный итальянский футболист собирается приехать в Россию.Легендарный итальянский футболист и бывший капитан клуба «Рома» Франческо Тотти заявил, что намерен приехать в Москву, чтобы «продвигать спорт».

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