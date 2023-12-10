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Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс будет под контролем России

Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс будет под контролем России

РИАМО - 10 дек. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина не сможет вернуть присоединившиеся к России регионы, сообщает РИА Новости.

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