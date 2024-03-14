Соединенные Штаты пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике

Америка стремится восстановить свои военные возможности в Арктике для противостояния России и Китаю. В феврале на Аляске прошли двухнедельные учения 8 тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США.
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