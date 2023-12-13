Количество сотрудников Центра по борьбе с дезинформацией будет сокращено

Ни одно учреждение, когда оно создается, не имеет 100% сотрудников, сказал министр финансов Петр Ротару, имея в виду сокращение числа сотрудников Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации.
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