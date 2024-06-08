Онколог Каприн: курение насыщает кровь источниками рака

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России и онколог Андрей Каприн рассказал, что курение сигарет является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей, наряду с заболеваниями легких, груди и ЖКТ, оно может привести к появлению минимум 20 различных форм рака.