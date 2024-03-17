Политологи высоко оценили участие международных наблюдателей на выборах

По мнению эксперта по региональной политике, политолога Виталия Иванова, важность международного наблюдения за избирательными кампаниями часто недооценивают, однако приезды на выборы наблюдателей и экспертов из зарубежных стран не только укрепляют дипломатические отношения, но и обеспечивают воспроизводство современных стандартов электорального процесса, взаимный обмен политическим опытом.
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