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Вечерний Новосибирск

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Политологи высоко оценили участие международных наблюдателей на выборах

Политологи высоко оценили участие международных наблюдателей на выборах

По мнению эксперта по региональной политике, политолога Виталия Иванова, важность международного наблюдения за избирательными кампаниями часто недооценивают, однако приезды на выборы наблюдателей и экспертов из зарубежных стран не только укрепляют дипломатические отношения, но и обеспечивают воспроизводство современных стандартов электорального процесса, взаимный обмен политическим опытом.

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