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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд пропустит несколько недель из-за травмы ноги. Форвард «Флориды» получил ее во 2-м матче после операции в межсезонье

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд выбыл на несколько недель из-за травмы ноги, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1).

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