Саудовская Аравия: неподтвержденные источники сообщили, что в ночь с 9 на 10 октября в районе нефтяного месторождения Гавар, газового завода Хавия и объектов Шедгум в мухафазе Аль-Ахса, восточная провинция, были видны шлейфы дыма.
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