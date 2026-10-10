Саудовская Аравия: неподтвержденные источники сообщили, что в ночь с 9 на 10 октября в районе нефтяного месторождения Гавар, газового завода Хавия и объектов Шедгум в мухафазе Аль-Ахса, восточная провинция, были видны шлейфы дыма.