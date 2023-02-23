Вспоминаем, какие машины ознаменовали яркие послевоенные годы в СССР, Европе и США

С окончанием Второй мировой войны автозаводы, перешедшие в годы войны на выпуск военной техники, стали возвращаться к выпуску легковых автомобилей - не только в нашей стране, но и в США и в разрушенные европейские города.
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