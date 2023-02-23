АвтоИдеи

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина Смирнова
    Вау! Неужели наши законодатели опустились на грешную землю и увидели проблемы простого народа? Или кому-то из них сос...Законопроект о шт...
  • Sergiy Che
    В УАЗах всё как было в 50х - так и осталось - поэтому с "буханки" так японцы пруться (прям как американы с трофейного...Вспоминаем, какие...
  • А Кудасов
    И в автопроме мы утратили даже то немногое, что с трудом заимели.Вспоминаем, какие...

Вспоминаем, какие машины ознаменовали яркие послевоенные годы в СССР, Европе и США

Вспоминаем, какие машины ознаменовали яркие послевоенные годы в СССР, Европе и США

﻿﻿С окончанием Второй мировой войны автозаводы, перешедшие в годы войны на выпуск военной техники, стали возвращаться к выпуску легковых автомобилей - не только в нашей стране, но и в США и в разрушенные европейские города.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх