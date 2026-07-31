В соцсетях запустили фейки о минах на Кубани — власти дали ответ

На Кубани опровергли сообщения о минах «Лепесток»: жителей предупредили о фейке В Краснодарском крае в мессенджерах и социальных сетях начали распространять сообщения о якобы появлении на территории региона противопехотных мин типа «Лепесток».
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