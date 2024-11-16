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Открытый просмотр занятия по образовательной области ´Элементарные математические представления´ во второй младшей группе.

Открытый просмотр занятия по образовательной области ´Элементарные математические представления´ во второй младшей группе.

В рамках реализации направления деятельности на 2024/2025 учебный год 12 ноября во второй младшей группе № 3 прошел открытый просмотр занятия по образовательной области ´Элементарные математические представления´ на тему ´Поиграем с Колобком´.

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