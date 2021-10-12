Раздел мира по-американски: столкнуть лбами Россию и КНР, пока США набираются сил

Регулярный автор The National Interest Дэвид Пайн опубликовал 11 октября в этом американском издании свою третью за месяц статью, посвященную вероятному военному столкновению США с Россией и КНР.
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