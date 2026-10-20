Ижевск. Удмуртия. Ход строительства и ремонта социальных учреждений и дорог обсудили на аппаратном совещании при председателе Госсовета республики Владимире Невоструеве.
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