Бутырский суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца

Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по уголовному делу в отношении их отца Михаила, которого обвинили в сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью.
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