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Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли города Донецк, Горловку и поселок Доля в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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