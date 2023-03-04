Парламентарий Ван Чао заявил, что модернизация армии Китая не является угрозой для мира

Реформирование Народно-освободительной армии КНР не несет в себе угрозы для других государств. Такое заявление сделал Ван Чао, занимающий пост официального представителя 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Реформирование Народно-освободительной армии КНР не несет в себе угрозы для других государств. Такое заявление сделал Ван Чао, занимающий пост официального представителя 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Свежие комментарии