Федеральное агентство новостей №1

7 027 подписчиков

Парламентарий Ван Чао заявил, что модернизация армии Китая не является угрозой для мира

Парламентарий Ван Чао заявил, что модернизация армии Китая не является угрозой для мира

Реформирование Народно-освободительной армии КНР не несет в себе угрозы для других государств. Такое заявление сделал Ван Чао, занимающий пост официального представителя 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх