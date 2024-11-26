Крупнейший в мире чемпионат по управлению бизнесом вновь пройдет во Владивостоке

Кубок Приморского края по стратегии и управлению бизнесом, который является региональным этапом крупнейшего международного чемпионата Global Management Challenge, пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета 2 и 3 декабря.
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