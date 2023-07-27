Роберт Нигматулин: Качество образования нашего народа рухнуло. Это серьёзная проблема для будущего страны

Людмила Симонова госпожа "Недоучка" вы так и не поняли, что мир построен по законам ФИЗИКИ, и развивается по этим же законам, а не то, что придумали политики и экономисты - финансовые манипуляторы, вам ещё экология мозги не "почистила"?

ИИ Иван Иваныч Чего то последнее время этого академика словесный понос одолел. Везде свои три копейки вставить. Где и когда может быть уровень образования удовлетворительным?Это зависит от того, как мерить, от чего отталкиваться. Планка "высокого" уровня для народа всегда и при любом уровне образования будет недостижимой. Опять же, "рухнул"- значит был? Но все время говорят о низком уровне образования. Короче- академик решил в политики податься, критикует....там много таких.... Вот только критиковать- мало, каждый, и академик океанограф -тоже, должен просто делать свою работу, а не изображать из себя Капитана Очевидность.