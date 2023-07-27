Научный руководитель Института океанографии РАН имени П.П.Ширшова, академик Роберт Нигматулин считает, экономический подъём в стране невозможен без серьёзного пересмотра системы образования.
Роберт Нигматулин: Качество образования нашего народа рухнуло. Это серьёзная проблема для будущего страны
Комментарии
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Людмила Симонова
госпожа "Недоучка" вы так и не поняли, что мир построен по законам ФИЗИКИ, и развивается по этим же законам, а не то, что придумали политики и экономисты - финансовые манипуляторы, вам ещё экология мозги не "почистила"?
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2 час.
ИИ
Иван Иваныч
Чего то последнее время этого академика словесный понос одолел. Везде свои три копейки вставить. Где и когда может быть уровень образования удовлетворительным?Это зависит от того, как мерить, от чего отталкиваться. Планка "высокого" уровня для народа всегда и при любом уровне образования будет недостижимой. Опять же, "рухнул"- значит был? Но все время говорят о низком уровне образования. Короче- академик решил в политики податься, критикует....там много таких.... Вот только критиковать- мало, каждый, и академик океанограф -тоже, должен просто делать свою работу, а не изображать из себя Капитана Очевидность.
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1 час.
Erl Schweizer
Мы, не академики, тоже умеем критиковать. Коли уж ты академик, будь же не сыкун, называй фамилии, имена, должности, которые губят систему, а лялякать как и покакать могут все, достаточно послушать мастера переливания из пустого в порожнее Д.Медведева, а вот скажи этому "всезнайке" разобрать, найти причину неисправности движка, устранить, собрать, поставить, включить и ехать по делам в СВО - глаза его еще более расширятся, щеки надуются, а палец о палец этот спец не ударит: у него работает только язык.
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29 мин.
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