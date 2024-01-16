Нынешняя зима свое дело знает, напоминая нам, что живём мы в северной стране. Снежно, морозно, да, и студёные солнечные дни случаются, чаще чем в предыдущие годы.
Предзимье
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Нынешняя зима свое дело знает, напоминая нам, что живём мы в северной стране. Снежно, морозно, да, и студёные солнечные дни случаются, чаще чем в предыдущие годы.
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