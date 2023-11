Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили главного героя и показали немно...

Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили главного героя и показали немного геймплея ранней версииБренд-менеджер франшизы «Мир Тьмы» Шон Грини (Sean Greaney) и нарративный директор The Chinese Room Ян Томас (Ian Thomas) поделились новыми деталями и кадрами вампирской ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.