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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили главного героя и показали немно...

Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили главного героя и показали немно...

Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили главного героя и показали немного геймплея ранней версииБренд-менеджер франшизы «Мир Тьмы» Шон Грини (Sean Greaney) и нарративный директор The Chinese Room Ян Томас (Ian Thomas) поделились новыми деталями и кадрами вампирской ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

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