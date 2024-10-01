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Проверки проводят в одинцовской школе, где учитель не пустила ребенка в туалет

Проверки проводят в одинцовской школе, где учитель не пустила ребенка в туалет

Прокуратура и Министерство образования Московской области начали проверки по инциденту в одинцовской школе.

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