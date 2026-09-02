Петербурженка добилась выплаты 131 тысячи на ребенка после отказа в пособии

В Санкт-Петербурге прокуратура добилась назначения пособия для матери, самостоятельно воспитывающей ребенка.
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