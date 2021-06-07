Происшествия

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В Иркутске осужден мужчина, задержанный транспортными полицейскими за дачу взятки в размере полумиллиона рублей

В Иркутске осужден мужчина, задержанный транспортными полицейскими за дачу взятки в размере полумиллиона рублей

Собранные сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и следственными органами Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России  доказательства легли в основу обвинительного приговора 37-летнему жителю Иркутского района.

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