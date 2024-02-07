CAS признал показания Валиевой недостаточными для оправдания

ТАСС/Сергей Бобылев Спортивный арбитражный суд (CAS) признал показания российской фигуристки Камиллы Валиевой честными и правдоподобными, но недостаточными для оправдания по делу о нарушении антидопинговых правил.
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