Оборот московских производителей текстиля и одежды увеличился на 47,9%

В январе - мае 2024 года оборот московских производителей текстиля и одежды составил 80,9 миллиарда рублей, что на 47,9 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.
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