Суд в Астрахани оштрафовал воспитателя на 110 тыс. руб. за ЧП в парке

Черноярский районный суд Астраханской области приговорил бывшего воспитателя детского сада к штрафу в 110 тысяч рублей и запретил работу в детских учреждениях после того, как девочка самовольно покинула сад и пострадала от нападения бездомных собак.
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