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Контейнеровоз протаранил танкер в Мраморном море у берегов Стамбула

Столкновение двух коммерческих судов произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. По данным агентства IHA, участниками аварии стали 270-метровый танкер Mia, который стоял на якоре, и 130-метровый контейнеровоз Orita.

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