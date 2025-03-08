Контейнеровоз протаранил танкер в Мраморном море у берегов Стамбула

Столкновение двух коммерческих судов произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. По данным агентства IHA, участниками аварии стали 270-метровый танкер Mia, который стоял на якоре, и 130-метровый контейнеровоз Orita.
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