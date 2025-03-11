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Депутат ЕП Блага: Макрон возомнил себя Наполеоном и ведет мир к большой войне

Депутат ЕП Блага: Макрон возомнил себя Наполеоном и ведет мир к большой войне

Президент Франции Эммануэль Макрон возомнил себя Наполеоном Бонапартом и ведет мир к большой войне. Об этом, как информирует ТАСС, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, прокомментировавший высказывания Макрона о французском ядерном оружии.

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